Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 69 лет, обычно отмечает свой день рождения. По словам Пескова, традиции накрывать стол со спиртным для сотрудников у главы государства нет.

Как передает "Газета.Ру", об этом представитель Кремля сообщил журналистам.

"Традиции проставляться нет", - сказал Песков.

По его словам, российский лидер редко освобождает этот день от рабочих мероприятий.

"Президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более это рабочий день", - добавил Песков.

Он также рассказал, что постоянные члены Совета безопасности РФ, с которыми у Путина в этот день было запланировано совещание, поздравили главу государства. Как сообщил Песков, обычно они поздравляют президента по телефону.

Как писала "Страна", свой 67-й день рождения Путин отмечал в тайге. Тогда компанию Путину составили несколько человек, среди которых был министр обороны Сергей Шойгу.

Также мы сообщали, что в прошлом году главу Кремля поздравили по телефону президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В то время эти страны как раз конфликтовали из-за Нагорного Карабаха.