Председатель правления немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах назвал вакциной от роста цен слова президента РФ Владимира Путина о готовности стабилизировать рынок энергоносителей в Европе. Об этом бизнесмен заявил на Петербургском международном газовом форуме, передает РБК.

По словам Маубаха, высокие цены "для нашего бизнеса плохи, особенно в долгосрочной перспективе, и мы очень рады, что цены начали снижаться". Он сообщил, что несмотря на то что Германия находится в процессе перевода экономики на возобновляемые источники энергии, она по-прежнему нуждается в газе из России.

"В Германии мы хотим увеличить долю возобновляемых источников энергии, а газ позволяет нам быть гибкими в процессе энергоперехода", - сказал он.

Отметим, что Uniper - один из партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2".

Напомним, накануне Владимир Путин опроверг информацию о планах прекратить прокачку газа через Украину, о которых постоянно говорят в Киеве, сразу после запуска "Северного потока-2". Президент РФ поручил министру энергетики проконтролировать выполнение контрактных обязательств по поставкам газа через Украину.

Ранее "Страна" писала о том, что после рекордных показателей цена газа в Европе рухнула ниже 1 000 долларов.

Также мы сообщали, что причиной падения цен на газ в Европе стало обещание Путина удовлетворить спрос.