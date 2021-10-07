В Кремле заявили, что процесс подготовки повестки дня потенциальной встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленский продолжается, однако сама повестка еще не сформирована.

Отметим, днем ранее в России опубликовали предложения Москвы Киеву о том, какие темы два президента могли бы обсудить. В документе содержится 12 пунктов.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обнародованную информацию о предложениях Кремля Банковой, пишет "Интерфакс-Украина" в четверг, 7 октября.

По его словам, на данный момент между Офисом украинского президента и администрацией президента РФ "осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться". Со стороны Кремля, добавил Песков, этим вопросом занимается заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Кроме того, Песков заявил, что по данному вопросу были озвучены разные предложения, однако на сегодняшний день "в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует".

Напомним, о встрече Зеленского и Путина активно начали говорить еще весной. Однако до настоящего времени этот вопрос застыл на этапе обсуждений.

В сентябре глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в Кремле хотят избежать встречи Путина и Зеленского. При этом неоднократно говорил, что президент Украины готов к переговорам с российским коллегой тет-а-тет.

В Кремле в свою очередь также утверждали, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины и "вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений".

Днем ранее появилась информация, что Кремль направил Киеву проект документа о встрече президентов, однако от Украины ответа нет. Всего в этом списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений. Подробнее "Страна" анализировала документ в отдельном материале.

На данный момент президенты России и Украины еще ни разу не встречались лично. Но они уже контактировали между собой на заседании Нормандского формата в Париже в 2019 году.