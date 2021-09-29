Пока турецкий президент Реджеп Эрдоган встречался с российским коллегой Владимиром Путиным, Министерство обороны Украины подписало меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотников Bayraktar.

Документ был подписан в Киеве в присутствии президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, со стороны Украины документ подписал министр обороны Андрей Таран. В свою очередь с турецкой – гендиректор компании Bayraktar Халук Байрактар.

После подписания Меморандума украинский президент поблагодарил от себя лично и от украинского народа турецкого лидера Эрдогана за поддержку реализации этого проекта.

"Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", – заявил Зеленский.

Согласно подписанному документу, турецкая компания построит на землях вблизи Василькова, которые принадлежат Минобороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотников Bayraktar.

Кроме этого, в центре будут осуществлять обучение и подготовку сотрудников, которые будут работать с этими летательными аппаратами. Планируется, что в результате в Украине будет построено и заработает ряд таких центров.

По информации Министерства обороны, на следующем этапе будет налаживание украинского-турецкого производства БПЛА.

"Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в государственный бюджет", – говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Новость прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Пока Эрдоган встречался в Сочи с Путиным, в Киеве Минобороны Украины в присутствии Зеленского подписало с турецкой Bayraktar меморандум о строительстве рядом с Киевом центра по обслуживанию ударных беспилотников. И вряд ли это так уж случайно совпало по времени со встречей турецкого и российского президента. Вопрос в том - согласовано ли это с Эрдоганом, либо это экспромт от сценаристов "Квартала 95".

Песков, к слову, сегодня накануне встречи заявлял, что Россию беспокоит тот факт, что турецкое вооружение может быть использовано Украиной на Донбассе. А к линии фронта как раз сегодня подлетала ударный беспилотник ВСУ турецкого производства.

Ранее мы писали о том, что в Bayrak Makina задействовали двигатели из Украины для производства беспилотников нового поколения Аkıncı. Там планируют и в будущем использовать украинские двигатели на своей продукции.

Впрочем, уже 29 августа, турецким силам безопасности торжественно передали беспилотный летательный аппарат "Знаменосный рейдер" (Bayraktar Akıncı) с двигателем, произведенным в Украине.