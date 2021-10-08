Российская энергетическая компания "Газпром" повысила оценку средней стоимости экспорта газа в дальнее зарубежье на 2021 год. Показатель увеличился с недавних $270 до $295-330 за тысячу кубометров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на материал Sova Capital по итогам закрытого семинара "Газпрома" и "Газпром экспорта".

По мнению экспертов, оценка в $295 еще весьма консервативна. Исходя из текущих форвардных цен показатель может составить $330 и выше.

Средняя экспортная цена 2021 года может быть еще больше, если спотовые котировки окажутся на том же уровне до конца года, добавили аналитики Wood&Co.

На 2022 год в "Газпроме" ожидают среднюю цену на уровне значительно выше $350 за тысячу кубометров, пишет Wood&Co.

Структура портфеля ценообразования экспортных поставок сейчас такова:

50% продают по ценам "на день вперёд" и "на месяц вперёд";

около 20% поставляют с привязкой к нефти (эта доля выросла в связи с ростом экспорта в Турцию);

около 30% составляют форварды на 3-6-12-18 месяцев вперед.

По мнению представителей "Газпрома", механизм ценообразования в Европе необходимо менять. Использование форвардных цен на месяц и день вперед создает много проблем: цены слишком быстро реагируют даже на незначительный дисбаланс рынка.

Ранее "Страна" сообщала, что после рекордного взлета на газовом рынке Европы впервые начала снижаться цена на газ, а "Газпром" заявил о выполнении всех своих обязательств в рамках контрактов на поставку газа.

Также мы писали, что председатель правления немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах назвал вакциной от роста цен слова президента РФ Владимира Путина о готовности стабилизировать рынок энергоносителей в Европе.