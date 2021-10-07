На фоне резкого падения цен на природный газ в Европе Украина начала отбор голубого топлива из своих подземных хранилищ (ПХГ).

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Если 1 октября хранилища пополнились на 13,9 миллионов кубометров, 2 октября - на 0,6 миллионов, а 3-4 октября был практически нейтральный баланс, то 5 октября зарегистрирован отбор в объеме 0,1 миллиона кубометров, а 6 октября - уже 9,08 миллионов.

Глава оператора ПХГ Сергей Перелома во время онлайн-форума Energy Club 7 октября сказал, что компания возобновит закачку в случае улучшения погодных условий и снижения потребления природного газа, но синоптики в ближайшее время не прогнозируют существенного потепления.

Он добавил, что использовать газ для отопления начали частные домохозяйства, а централизованное теплоснабжение еще полноценно не включилось.

"Если мы обратимся к статистике, то увидим, что из последних десяти лет четыре раза именно в первой декаде октября начинался отопительный сезон. То есть в 40% или почти половине случаев именно в это время начинался отопительный сезон", - отметил Перелома.

Глава оператора напомнил, что Украина сейчас располагает запасами в хранилищах в объеме 18,7 миллиардов кубометров, что соответствует средним значениям вхождения в отопительный сезон на протяжении последних десяти лет.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему 12 подземных хранилищ общей проектной емкостью 31 миллиардов кубов.

Ранее "Страна" сообщала, что 4 октября Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища.

Это связано с тем, что страна лишилась виртуального реверса российского газа из Венгрии.