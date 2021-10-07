У президента России Владимира Путина усматривают потенциал для наращивания транзита газа в Европу в том числе и в обход Украины.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг, 7 октября.



По его словам, наращивание поставок газа не зависит от запуска газопровода "Северный поток-2".

"Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высоко технологичны, более экологичны… Поэтому потенциал есть, все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - сообщил Песков.

Напомним, накануне Владимир Путин опроверг информацию о планах прекратить прокачку газа через Украину, о которых постоянно говорят в Киеве, сразу после запуска "Северного потока-2". Президент РФ поручил министру энергетики проконтролировать выполнение контрактных обязательств по поставкам газа через Украину.

Ранее "Страна" писала о том, что после рекордных показателей цена газа в Европе рухнула ниже 1 000 долларов.

Также мы сообщали, что причиной падения цен на газ в Европе стало обещание Путина удовлетворить спрос.