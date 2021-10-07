В Кремле думают о росте транзитных поставок газа в Европу в обход Украины
У президента России Владимира Путина усматривают потенциал для наращивания транзита газа в Европу в том числе и в обход Украины.
Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг, 7 октября.
По его словам, наращивание поставок газа не зависит от запуска газопровода "Северный поток-2".
"Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высоко технологичны, более экологичны… Поэтому потенциал есть, все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - сообщил Песков.
Напомним, накануне Владимир Путин опроверг информацию о планах прекратить прокачку газа через Украину, о которых постоянно говорят в Киеве, сразу после запуска "Северного потока-2". Президент РФ поручил министру энергетики проконтролировать выполнение контрактных обязательств по поставкам газа через Украину.
Ранее "Страна" писала о том, что после рекордных показателей цена газа в Европе рухнула ниже 1 000 долларов.
Также мы сообщали, что причиной падения цен на газ в Европе стало обещание Путина удовлетворить спрос.