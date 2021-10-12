Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал договор России и Венгрии о поставках газа в обход Украины. Дипломат не увидел в сделке ничего противозаконного.

Комментарий Боррель дал агентству Reuters, находясь в Киеве.

Как пишет агентство, Украина хочет, чтобы ЕС расследовал газовую сделку, утверждая, что она может нарушать правила ЕС в области энергетики.

"Страны-члены могут заключать двусторонние соглашения. Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", - сказал дипломат.

В агентстве добавили, что на саммите Украина-ЕС, на котором присутствовал Боррель, лидеры сообщества заявили, что блок поможет Украине обеспечить стабильные поставки природного газа этой зимой и защитит страну от любого сокращения добычи в России.

Как писала "Страна", из-за заключения договора Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины, а в украинский МИД вызвали посла Венгрии. Киев заявил, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы.

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