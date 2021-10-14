Утром в четверг, 14 октября, цена на газ в Европе, которая ранее приближалась к 2 000 долларов, а после начала падать, в ходе торгов превысила отметку в $1 200 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По информации торговой площадки, стоимость газа на в Европе достигла 1 230 долларов за тысячу кубов.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до $1 229,4 за тысячу кубометров.

По состоянию на 09.00, цена газа несколько приостановила рост и застыла на уровне $1 208 за тысячу кубов. Общий рост цены с начала дня составляет около 7,6%.

Напомним, в понедельник, 11 октября, цены на нефть в США превысили 80 долларов за баррель впервые почти за семь лет. В последний раз цена на нефть закрывалась выше 80 долларов 31 октября 2014 года.

Между тем, российский президент Владимир Путин заявил, что стоимость нефти может подскочить до 100 долларов за баррель.

Ранее мы приводили прогнозы экспертов и разбирались, почему цены на нефть, газ и уголь бьют рекорды.

Кроме того, ранее сообщалось, что закачка газа в хранилища Европы упала до минимума и сравнялась с майскими показателями.