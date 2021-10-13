Президент России Владимир Путин заявил, что стоимость нефти, которая бьет рекорды и торгуется на уровне более $83, может подскочить до 100 долларов за баррель. Отметим, что в последний раз цены на таком уровне были в 2014 году.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели", прямую трансляцию с выступления российского президента проводится в YouTube в среду, 13 октября.

Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в рамках сессии, допустил повышение цен на нефть до ста долларов за баррель.

"Вполне, возможно", - сказал он.

Напомним, в понедельник, 11 октября, цены на нефть в США превысили 80 долларов за баррель впервые почти за семь лет. Нефть подорожала на 1,5% и к концу дня составила 80,52 доллара за баррель. В последний раз цена на нефть закрывалась выше 80 долларов 31 октября 2014 года.

Между тем, эксперты считают, что стоимость "черного золота" вырастет до 90 долларов.

Также напомним, что цены на нефть продолжают расти после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего снижение запасов топлива в стране до минимального уровня с 2018 года.