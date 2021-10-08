Цена эталонных марок нефти продолжает расти в ходе торгов в пятницу и может завершить неделю повышением более чем на 5%.

Об этом сообщает лондонская биржа ICE Futures в пятницу, 8 октября.

По словам экспертов, рынок толкает вверх растущий спрос, что обусловлено нехваткой энергоносителей из-за восстановления глобальной экономики, сокращением предложения после урагана "Ида" в Мексиканском заливе и энергетическим кризисом в Европе и некоторых странах Азии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 КСК составляет 82,92 доллара за баррель, что на 0,95 доллара (1,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. С начала текущей недели котировки выросли на 5%.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,15 доллара (1,5%) - до 79,46 долларов за баррель. Ранее в ходе торгов котировки превысили отметку в 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года. За последние пять дней WTI подорожала на 5,3%.

Цены немного отступили от рекордных уровней ранее на этой неделе после того, как в СМИ появилась информация о том, что в министерстве энергетики США ведется обсуждение вопроса о продаже нефти из стратегического резерва для сдерживания темпов роста стоимости энергоресурса. Однако котировки вновь начали расти в четверг, когда глава ведомства Дженнифер Грэнхолм сообщила, что пока не планирует идти на такой шаг.

Аналитик сырьевых рынков в Commerzbank Карстен Фрич отметил, что идея задействования резервов никуда не исчезнет в случае, если цены продолжат расти.

Фрич добавил, что ввиду высокого текущего спроса, который, вероятно, будет увеличиваться за счет перехода с газа на нефть, а также из-за политики стран ОПЕК+, ограничивающей увеличение добычи, рынок нефти останется напряженным до конца года.

Эксперты Commerzbank подняли прогноз котировок Brent в текущем квартале до 85 долларов за баррель с озвученных ранее 75 долларов за баррель, в первом квартале 2022 года - до 75 долларов за баррель с 70 долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что мировые цены на нефть достигли трехлетнего максимума. Цены на нефть растут на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи горючей жидкости.

Также мы писали, что пять стран ЕС требуют расследовать причины резкого скачка цен на газ. По мнению Испании, Франции, Чехии, Греции и Румынии, для немедленного и эффективного реагирования на резкие скачки цен необходим общий подход к проблеме и единая политика на европейском уровне.