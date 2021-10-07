В четверг, 7 октября, цены на нефть устремились вниз, но затем перешли к росту. Таким образом, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 КСК подорожали до $81,58 за баррель (+$0,50 или 0,62%). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,88 за баррель (+$0,45 или 0,58%).

Накануне нефтяные цены упали почти на 2% на фоне роста запасов в США, а также снижения стоимости газа на обещаниях России увеличить поставки в Европу.

Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 1 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 200 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в США выросли на прошлой неделе на 3,26 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 396 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 400 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

Давление на цены в четверг оказали перспективы роста предложения на американском рынке и остановка ралли цен на газ, пишут эксперты Rystad Energy. По их мнению, если США предоставят рынку стратегические резервы, подобный шаг определенно будет носить краткосрочный характер.

Между тем Минэнерго США сообщило в четверг, что на текущий момент не планирует высвобождать нефтяные резервы, пишет Trading Economics.

В свою очередь, некоторые эксперты полагают, что дальнейший рост цен на нефть не приведет к турбулентности на рынках. По мнению старшего стратега JPMorgan по глобальным рынкам Марко Колановича, рынки будут "в порядке" даже в случае, если цены достигнут отметки $130 за баррель. Эксперт полагает, что $130 или даже $150 за баррель не подорвут восстановление экономики, учитывая устойчивый баланс денежных средств потребителей и общие расходы на нефть, пишет MarketWatch.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле думают о росте транзитных поставок газа в Европу в обход Украины.

Также мы сообщали, что причиной падения цен на газ в Европе стало обещание Путина удовлетворить спрос.