В понедельник, 11 октября, мировые цены на нефть, которые в пятницу сначала подскочили до уровня ноября 2014 года, а потом откатились немного ниже, продолжают расти. Стоимость нефти марки Brent достигла $83,73 за баррель, что является максимальным значением за последние три года. Нефть марки WTI стоит $80,94 за баррель, это максимум за последние семь лет.

Об этом со ссылкой на данные биржи ICE Futures сообщает "Интерфакс".

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent к 08:03 по киевскому времени поднялись до $83,73 за баррель, это на $1,34 (1,63%) выше, чем вечером в пятницу. Цена находится на максимуме за три года.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $80,94 за баррель, что на $1,59 (2%) выше итогового значения предыдущей сессии. Котировки находятся на максимальном уровне примерно за семь лет.

За прошедшую неделю цена WTI подскочила более чем на 5%, продемонстрировав рост по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом подъема с декабря 2013 года. Цена Brent демонстрировала рост по итогам прошедших пяти недель.

Подъему котировок способствует сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения.

Напомним, 5 октября впервые с октября 2018 года цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель.

Также мы сообщали, что 4 октября в США произошел масштабный разлив нефти.