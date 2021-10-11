Цены на нефть несколько сократили подъем на торгах в понедельник, но WTI держится около максимумов с октября 2014 года на фоне глобального энергетического кризиса.

Об этом сообщает лондонская биржа ICE Feature в понедельник, 11 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 83,86 доллара за баррель, что на 1,47 доллара (1,78%) выше цены на закрытие рынка во вторник.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед приближением зимы в Северном полушарии, заставляют компании переключаться на использование нефти и нефтепродуктов. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,61 доллара (2,03%), до 80,96 долларов за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до 84,6 долларов за баррель, WTI - до 82,18 долларов за баррель.

Нефть Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тысяч баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на более дешевую нефть. Эксперты Citigroup полагают, что этот показатель может достигнуть 1 млн баррелей.

Citigroup повысил прогноз стоимости нефти на текущий квартал до 85 долларов за баррель. Аналитики банка полагают, что цена может подскочить и до 90 долларов за баррель на фоне увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой.

В то же время, эксперты Goldman Sachs Group Inc. отмечают возможность замедления темпов глобального экономического подъема, в том числе, из-за скачка цен на энергоносители. Ослабление темпов роста может ослабить спрос на нефть и, соответственно, давление на нефтяной рынок, считают в Goldman Sachs.

Также "Страна" сообщала, что в понедельник мировые цены на нефть продолжили рост и достигли максимума за несколько лет.

Ранее мы информировали, что в США, возле побережья города Хантингтон-Бич округа Ориндж на юге штата Калифорния, произошел масштабный разлив нефти. Власти штата назвали его "экологической катастрофой".