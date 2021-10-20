В центре Киева почти 100 многоэтажных жилых домов остались без газоснабжения из-за аварии, которая произошла на территории национального заповедника София Киевская во время плановых работ на газопроводе.

Об этом сообщает Киевгаз в среду, 20 октября.

"19 октября во время проведения плановых работ по отрезке распределительного газопровода на территории национального заповедника "София Киевская" произошло аварийное отключение шкафного газорегуляторного пункта, что привело к снижению давления газа в сети", - говорится в сообщении.

В экстренном порядке газоснабжение было прекращено в 93 многоквартирных домах Шевченковского района для предотвращения аварийной ситуации.

В ведомстве сообщают, что сейчас все специалисты аварийно-восстановительных бригад Киевгаза привлечены к устранению аварийной ситуации. Ее ликвидация займет несколько дней.

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