В Киеве в результате пожара в квартире девятиэтажного дома погибли два человека – пожилые супруги. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

О пожаре, который произошел во вторник, 19 октября, сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Коллега погибшего мужчины в комментарии телеканалу "Украина 24" рассказала, что погиб профессор, доктор физико-математических наук Юлий Мильман.

По словам коллеги покойного, Юлий Мильман был членом-корреспондентом, профессором, который 60 лет проработал в системе Академии наук Украины. Он работал дистанционно, но последний день перед гибелью провел на работе.

Официально информацию о личности погибшего не подтвердили ни в полиции, ни в НАН Украины, но на место трагедии приехал племянник погибшего ученого. Также из-за гибели родителей в Украину возвращаются дети пожилой пары, живущие за рубежом.

По данным пресс-службы ГСЧС в Киеве, пожар возник в жилом помещении на восьмом этаже многоэтажного дома. В 11:21 пожар был локализован на площади 10 кв. метров, а в 11:45 - ликвидирован. С огнем боролись 16 спасателей. Причину возгорания выясняют правоохранители. Предварительная версия - произошло короткое замыкание обогревателя.

Академик Юлий Мильман родился 19 августа 1930 года в Харькове. Он учился в столичном Политехническом институте. В 1961-1973 годах работал в Институте металлофизики АН УССР, с 1973-го года - в Институте проблем материаловедения НАН Украины, где с 1977 года занимал должность заведующего отделом.

За свою карьеру он написал труды в области физики прочности тугоплавких металлов и соединений, алмаза, высокопрочных алюминиевых сплавов, квазикристаллов и аморфных сплавов.

В 1987 году стал лауреатом премии имени Евгения Патона за цикл работ по исследованию закономерностей формирования структуры и механических свойств тугоплавких металлов и сплавов на их основе и он получил государственную премию УССР в области науки и техники. В 2004 году стал лауреатом премии имени Трефилова за работу "Структурные основы формирования высокопрочных состояний", а в 2012 году получил звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

В Киеве погиб ученый Юлий Мильман. С ним погибла в пожаре и его жена. Источник: Facebook/пресс-служба ГСЧС Киева

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь с 12 на 13 октября в Голосеевском районе Киева произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате погиб 80-летний мужчина. По данным спасателей, возгорание возникло из-за стиральной машинки.

Также мы писали, что в центре Киева пылал многоквартирный дом. Спасатели эвакуировали жильцов.