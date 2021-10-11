В воскресенье, 10 октября, в поселке городского типа под Николаевом произошел смертельный пожар. В нем погибли три человека.

Об этом свидетельствуют данные в оперативной сводке ГСЧС Украины за прошлые сутки.

По данным спасателей, инцидент произошел в Березнеговатом. Этот населенный пункт находится в Баштанском районе области. Загорелся одноэтажный жилой частный дом. Когда спасатели получили информацию о произошедшем, пожар уже отпылал.

Бойцы ГСЧС отправились на место ЧП. Оказалось, что огонь погубил троих человек, их тела обнаружили в доме. Также выяснилось, что пламя уничтожило кровать, расположенную на площади два квадратных метра. В итоге пожар самоликвидировался, к тушению спасатели не привлекались.

Напомним, недавно спасатели показали видео грандиозного пожара в окрестностях Балаклеи. Огонь бушевал на открытой территории, однако была опасность, что он перекинется на жилые дома.

Также мы сообщали, что позавчера, 9 октября, в российском Санкт-Петербурге произошел пожар в жилом доме, спасатели были вынуждены эвакуировать 100 человек.