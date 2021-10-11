Северные районы острова Эвия в Греции, который в летний сезон стал одним из эпицентров лесных пожаров, подверглись подтоплениям в результате ряда мощных ливней.

Об этом сообщает Greek Reporter.

Как передает издание, наводнения вызвали большие разрушения, когда в ночь на субботу, 9 октября, охватили пораженную огнем северную часть Эвии.

Главные автомобильные дороги на острове были превращены в реки, дома затоплены.

В связи с непогодой, которая охватила греческое государство в течение последних трех дней, возникли серьезные проблемы, в частности в пораженном пожаром муниципалитете Мантуди-Лейк-Агия-Анни.

Так, четыре человека попали в ловушку в Агия-Анни. В то же время по словам мэра города Мантуди Джоргоса Цапурниотиса, около 100 человек были спасены от аномальных осадков, так как в этом районе затоплены 200 домов.

При этом информации о травмированных и погибших не поступало.

По данным Греческого метеорологического общества, в ближайшее время погода в регионе ухудшится новыми дождями, грозами и градом.

Напомним, в августе на западе греческого полуострова Пелопоннес вспыхнул сильный пожар, из-за которого эвакуировали несколько сел. Примерно 300 пожарных, пять вертолетов и два самолета участвовали в тушении сильного лесного пожара, разгоревшегося на греческом полуострове Пелопоннес.

Кроме этого, недавно на греческом острове Крит произошло мощное землетрясение с магнитудой не менее 5,8. В результате один человек погиб, а еще двадцать людей получили травмы.