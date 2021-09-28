В понедельник, 27 сентября, на греческом острове Крит произошло мощное землетрясение с магнитудой не менее 5,8. В результате один человек погиб, а еще двадцать людей получили травмы.

Об этом сообщает The Guardian.

В следствии землетрясения на Крите не только пострадали люди, но и были повреждены дома и церкви, произошли обвалы горных пород.

В результате удара стихии под завалами оказался 65-летний строитель, который работал в церкви. На него рухнула крыша и мужчина погиб на месте. Еще двадцать человек получили ранения различной степени тяжести из-за землетрясения.

Многим людям, чьи дома пострадали, пришлось проводить ночь в гостиницах и палатках.

По словам сейсмолога из Имперского колледжа Лондона это были самые мощные подземные толчки на Крите с 1959 года.

Напомним, в августе произошло мощное землетрясение на Гаити, в результате которого погибли более тысячи людей. После бедствия жители Гаити выходили на акции протеста с требованием дать им еду и лекарства.