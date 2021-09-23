Утром в четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение. Его магнитуда была довольно сильной, поэтому жители не только Тернопольской, но и Ивано-Франковской области могли почувствовать толчки.

Об этом в Facebook сообщает Главный центр специального контроля.

По информации специалистов ощутимое землетрясение произошло двадцать третьего сентября около 06:18. Его эпицентр находился в Тернопольской области, а магнитуда составила 4,3 балла. Расчетная интенсивность землетрясения, по данным центра, достигала 5 баллов.

При этом, как пишут очевидцы в комментариях к посту, толчки можно было почувствовать на расстоянии около 100 километров.

"Во Франковске проснулся от шума в шкафу с посудой", - рассказал один из очевидцев.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно в Донецкой области произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла. Это произошло в минувшее воскресенье, 19 сентября. Неподалеку от населенного пункта Доброполье землетрясение чувствовалось, однако совсем незначительно. В основном толчки могли потревожить чувствительных граждан, которые живут на верхних этажах домов и в момент землетрясения находились в состоянии покоя.

Также мы сообщали о том, что в сентябре еще одно землетрясение зафиксировали на Закарпатье, его магнитуда составляла 2,5 балла.