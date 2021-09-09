Вчера, в среду 8 сентября, в Закарпатской области Украины произошло небольшое землетрясение. Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона, расположенные вблизи села Брестов Мукачевского района, отметили подземный толчок. Приборы отметили всплеск сейсмографической активности в 16:32 по киевскому времени.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в своей ежедневной оперативной сводке.

"Был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что четвертого сентября мощное землетрясение произошло в Китае. Его магнитуда составила 5,1 балла. К счастью, обошлось без пострадавших или каких-либо серьезных материальных убытков.

Также мы рассказывали, что августовское землетрясение на Гаити унесло жизни почти двух тысяч человек. Тогда многие регионы страны оказались полностью в завалах. Доставка продовольствия в пострадавшие районы существенно осложнялась действиями толп недовольных местных жителей.