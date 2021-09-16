В Китае произошло второе за месяц мощное землетрясение. На этот раз магнитуда составила шесть баллов. В результате, по предварительным данным, два человека погибли и еще десятки пострадали.

Об этом сообщает ежедневная газета "USA Today".

По данным издания, инцидент произошел в юго-западной части страны в провинции Сычуань. Эпицентр находился примерно в 200 километрах (120 милях) к юго-востоку от Чэнду, столицы провинции.

Подземные толчки повредили дома - 35 построек полностью разрушены. Кроме того, по данным издания, по меньшей мере погибли два человека, пострадали около 60, трое из которых серьезно ранены.

В газете напомнили, что западная частя Китая регулярно подвергается землетрясениям. В частности, по данным издания, в результате подземных толчков магнитудой 7,9 баллов в мае 2008 года в провинции Сычуань погибло около 90 000 человек.

Напомним, в конце августа в Китае на территории Аксай-Казахского автономного уезда провинции Ганьсу, произошло масштабное землетрясение. Магнитуда катаклизма составила 5,5 баллов по шкале Рихтера.

Также мы рассказывали, что в сентябре в Закарпатской области Украины произошло землетрясение. К счастью, никто не пострадал.