В городской больнице Белой Церкви Киевской области произошел пожар, в результате которого погибла пациентка.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области в понедельник, 4 октября.

В сообщение прокуратуры говорится, что по предварительным данным, 4 октября в городской больнице города Белая Церковь в одной из палат гематологического отделения произошло возгорание мебели. Присутствующие в отделении были эвакуированы, однако одна из пациенток погибла. Причины смерти женщины и возгорания устанавливаются.

Согласно сообщению, Белоцерковская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Мы информировали, что в Белой Церкви произошел пожар в больнице. Есть пострадавший, 13 пациентов эвакуировали. В двухэтажной больнице в Белой Церкви в палате на втором этаже случилось короткое замыкание электрообогревателя, после чего вспыхнул огонь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве из-за пожара пришлось эвакуировать 1500 детей. Ученики обрадовались неожиданному отдыху.