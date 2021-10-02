В пятницу, 1 октября, в Киеве произошел пожар в гимназии, возгорание началось в столовой учебного заведения. В результате пожара пришлось эвакуировать 1500 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в киевской гимназии, расположенной в Дарницком районе столицы на улице Княжий затон, 12-А. Информация о пожаре поступила в ГСЧС около десяти утра.

К прибытию спасателей администрация учебного заведения уже эвакуировала учеников и персонал гимназии. Как выяснилось, возгорание началось в столовой 4-этажного здания гимназии на площади 25 квадратных метров.

"На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве", - сказано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

На видео с место событий, которое обнародовал "Киев оперативный", эвакуированные подростки снимают пожар на камеру и радуюстя неожиданному перерыву в занятиях.



Напомним, 3 сентября в Киеве начался пожар в костеле Святого Николая. Спасатели сумели довольно быстро локализовать и потушить огонь, но здание было серьезно повреждено.

Как рассказали в Минкульте, уникальный орган, расположенный в костеле, после пожара уже не подлежит восстановлению. Причиной пожара стала 40-летняя электропроводка, до которой так и не добралась "Большая реставрация". Об инциденте подробно писала "Страна".