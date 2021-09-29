Вчера, 28 сентября, в Беларуси произошло масштабное ЧП в энергетическом комплексе страны. В городе Новополоцк (Витебская область - Ред.) вспыхнул сильный пожар на на нефтеперерабатывающем заводе ОАО "Нафтан". По официальным данным обошлось без жертв.

Об этом передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

"При запуске установки замедленного коксования на территории завода ОАО "Нафтан" в городе Новополоцке произошел резкий выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Факельное горение было отмечено на отметке +3 метра. На месте ЧП работали подразделения МЧС. Пожар был локализован и в 22:14 - ликвидирован", - рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.

На месте пожара работали пятнадцать единиц специальной техники и 58 сотрудников МЧС. Однако сумма ущерба не называется.

Напомним, что ранее "Страна" сообщала о том, что в Житомире убийство женщины и ребенка пытались выдать за несчастный случай на пожаре.

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