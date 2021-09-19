Сегодня утром, 19 сентября, в поселке Печенеги в Харьковской области на базе отдыха в деревянном доме произошел пожар. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в полицию поступило в 6:08 утра. В это время в здании были 10 человек, двое из которых тяжело травмированы.

"Во время возгорания в доме находились 10 человек, двое из которых (мужчина 43 лет и 35-летняя женщина) получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу в Харькове", - пишут в сообщении.

Деревянный дом на базе отдыха в Харькове сгорел дотла. Фото: Нацполиция

При этом восемь человек отказались от медпомощи и от дачи объяснений.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар. Предварительной причиной возгорания называют замыкание электропроводки.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о том, что 10 сентября в Киеве в жилой многоэтажке произошел пожар. В результате происшествия погибла женщина.

Днем ранее в столице произошел пожар в частном доме, огонь перекинулся и на стоявшие рядом три автомобиля. Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили на входе в дом мужчину в тяжелом состоянии, с ожогами 2-3 степени, его передали медикам.