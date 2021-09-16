Три человека получили травмы в результате взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом и возгорания двух металлических сушильных камер и древесины, находившейся рядом. Пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. ЧП произошло в Житомире. Об этом сообщается на сайте региональной ГСЧС.

Сообщение о пожаре на открытой территории одного из предприятий Житомира поступило спасателям 16 сентября. На место тут же выехали пожарные.

Усилиями двух отделений спасателей в 12:00 пожар был локализован и в 12:55 - ликвидирован. Огнем уничтожено две металлические бочки, древесину и повреждены две сушильные камеры. К тушению привлекалось 15 человек личного состава и две единицы спецтехники.

"Пожар, возникший, вероятно, вследствие нарушения технологического регламента, ликвидирован. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцев просят не бросать мусор и не разводить огонь в лесу, поскольку в стране повышенная вероятность лесных пожаров.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве в результате масштабного пожара сгорели дом и три автомобиля.

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