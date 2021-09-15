Ночью с среду, 15 сентября, в Харькове, в Основянском районе на автостоянке горели сразу шесть автомобилей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили, что огнем полностью был охвачен автомобиль "Toyota Rav 4" на площади пять квадратных метров. Огонь повредил еще пять машин, которые стояли рядом с вышеупомянутым авто: две "Toyota Camry", еще одну "Toyota Rav 4", а также "Daewoo Lanos" и "Hyundai IX". Во всех транспортных средствах разные степени повреждения.

К счастью, никто из людей при пожаре не пострадал. Причина возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

В Телеграм-канале "Труха Харьков" пишут, что "Toyota Rav 4" принадлежит начальнику отдела полиции.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве произошел масштабный пожар - сгорели дом и три автомобиля. Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили на входе в дом мужчину в тяжелом состоянии, с ожогами 2-3 степени, его передали медикам.

Также рассказывали, что в последний день августа в Одессе на заводе "Лукойл" сгорело шесть автомобилей. Причину и размер ущерба устанавливают специалисты.