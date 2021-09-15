Утром в среду, 15 сентября, в Днепре на одном из главных проспектов города - проспекте Богдана Хмельницкого прогремел мощный взрыв.

Об этом пишет Telegram-канал "Днепр оперативный". Также паблик публикует соответствующее видео.

По словам очевидцев, взорвался автомобиль. О жертвах и пострадавших по состоянию на 09.40 ничего не было известно, в настоящее время подробности ЧП выясняются.

Чуть позже стало известно, что автомобиль и водителя буквально разорвало на части. Вполне возможно, что это было заказное убийство.

Напомним, в начале сентября в центре Днепра взорвался автомобиль с водителем. Чрезвычайное происшествие произошло около полудня. Нацполиция Днепропетровской области сообщила, что на воздух взлетел припаркованный прямо у стен дома автомобиль, в котором в тот момент находился водитель. Его позже госпитализировали.

Ранее мы рассказывали, как на Подоле в Киеве взорвалась машина. Когда бойцы пожарной охраны ликвидировали пожар, то не на камеру сообщили, что происшествие очень похоже на умышленный поджог.

Также писали, что в Запорожье на АЗС взорвался автомобиль. В результате пострадал один человек. В результате пожара уничтожен один автомобиль и повреждены две заправочные колонки.