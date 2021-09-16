Причиной взрыва туристического костра, который произошел в Карпатах в долине горы Под-Берды (Раховский район) и унес жизни двух человек, мог стать снаряд времен Первой мировой войны. Об этом сообщает Нацполиция Закарпатской области.

"Известно, что на указанной территории, где отдыхали туристы, проходила Линия Арпада (оборонительная линия, создававшаяся венгерскими войсками в Восточных Карпатах в 1939-1944 годах против Красной Армии - Ред.). На месте происшествия обнаружены выбоину, возникшую в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны", - говорится в сообщении.

По факту взрыва и гибели двух туристов открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией - несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Пятеро туристов госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями.

По данным местных СМИ, все травмированные - женщины. Одна из них - в тяжелом состоянии, еще у одной - легкие травмы, у двое - в состоянии средней тяжести. Одной женщине ампутировали руку. Дети при взрыве не пострадали.

Напомним, смертельный взрыв туристического костра произошел вечером 15 сентября вблизи села Вороненко в Карпатах, в долине горы Под-Берды. Известно, ЧП произошло на месте отдыха группы из 12 человек (в том числе двое детей двух и пяти лет).

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