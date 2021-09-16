В Карпатах в долине горы Под-Берды туристы во время отдыха развели костер и пострадали. Два человека погибли, еще четыре получили травмы различного характера.

Об этом сообщает пресс-группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на официальном сайте.

Трагический инцидент произошел вечером в среду, 15 сентября. После получения сообщения о происшествии спасатели отправились на поиски туристов.

После полуночи, 16 сентября сотрудники ГСЧС уже начали сопровождать пострадавших к подножию горы. По данным спасателей, два человека погибли, еще четыре травмированы, один из них - в тяжелом состоянии.

Для оказания помощи пострадавшим спасатели привлекли более десяти единиц техники и более 40 человек личного состава.

Ранее мы рассказывали как в Карпатах травмировался польский турист. Спасатели почти 20 километров сопровождали его до жилья.

Также сообщали, что летом в Закарпатье в лесу пропали четверо детей, которые ушли в лес собирать чернику. Однако на следующий день спасатели нашли потерявшихся. Детям пришлось самим провести ночь в лесу. К счастью, никто из них не пострадал.