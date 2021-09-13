Один человек погиб и по меньшей мере 30 пострадали в результате столкновения двух автобусов на юго-западе Турции 13 сентября. Одно из транспортных средств везло школьников, а второе - туристов из Украины и России.

По предварительным данным, у 54-летнего водителя туристического автобуса случился сердечный приступ.

Об этом сообщило информагентство Demiroren.

Авария произошла около 07:30 (киевское время совпадает с турецким - Ред.) на 13-м километре трассы Мугла-Денизли. В туристическом автобусе находился 41 украинский и российский турист, которые ехали из Бодрума в Денизли. После того, как водителю стало плохо за рулем, неуправляемый автобус выехал на встречную полосу движения и столкнулся со школьным автобусом под управлением 44-летнего водителя.

На место происшествия были отправлены многочисленные бригады медработников, полиции, жандармерии и пожарных. Установлено, что водитель туристического автобуса скончался на месте происшествия. В аварии пострадали 30 человек, в том числе школьники. Травмированных доставили в близлежащие больницы. Известно, что состояние троих школьников тяжелое. Правоохранители начали расследование происшествия.

Ранее "Страна" писала о том, что на трассе "Киев - Одесса" микроавтобус, перевозивший хасидов, вылетел в поле. Есть погибший.

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