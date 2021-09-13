В воскресенье, 12 сентября, в Днепре пьяный водитель Mercedes столкнулся с другим автомобилем, после чего выехал на встречную полосу движения и наехал на пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 18.00 на улице Калиновой. По предварительным данным, водитель Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с Mitsubishi, в котором ехала женщина с двумя детьми, одному ребенку 8 лет, а второму 2 года.

После столкновения нарушитель вылетел на полосу встречного движения и в итоге наехал на двух пешеходов, возрастом примерно 30 и 50 лет, которые попали в больницу с травмами. Всего в результате аварии телесные повреждения получили шесть человек, в том числе и двое детей.

Полиция задержала водителя. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Напомним, 12 сентября в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 9 автомобилей, в результате которого пострадали пять человек.

Также сообщалось, что под Черновцами пьяный водитель вылетел после ДТП из машины прямо в колодец.