В Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. Все участники аварии выжили, но пятеро человек в результате ДТП были госпитализированы.

Об этом сообщают "Часовые эспрессо" на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 сентября.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. В ДТП пострадали сразу девять автомобилей: Jeep, Skoda, двi Honda, Kia, два Volkswagen, Ford, Renault и Hyundai.

Как рассказала изданию свидетельница происшествия, она ехала на своем автомобиле в направлении Обухова и увидела, как перед ней раскручивает машины KIA Ceed и Honda Accord. По инерции они начали крушить и другие автомобили, которые не сумели совершить маневры. При этом двигатель KIA Ceed отлетел примерно на 150 метров от места аварии, а Hyundai Elantra вылетел в кювет.

По предварительным данным, в результате аварии пять человек попали в больницы с травмами разной степени тяжести. Дорогу перекрыли и пропускали только местных жителей, на месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, на Буковине пьяный водитель столкнулся с с бетонным навесом и вылетел в колодец.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве после ДТП загорелся автомобиль, в результате водитель сгорел заживо.