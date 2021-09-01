В Австрии, где ранее в чудовищной аварии на мотогонках чудом выжили спортсмены, произошло ДТП с украинской семьей. В результате происшествия от полученных травм погибли двое маленьких детей.

Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Авария произошла утром во вторник, в последний день лета. По данным издания, машина с итальянскими номерами сломалась на трассе и остановилась. Другое авто не успело вовремя затормозить и врезалось сзади в транспортное средство, в котором находилась украинская семья, на большой скорости.

По данным правоохранителей, детей, сидевших на заднем сиденье, пришлось реанимировать на месте. Затем их доставили в больницу. Однако в медучреждении шестилетний ребенок погиб, а вскоре скончался и двухлетний мальчик.

Родители мальчиков также травмировались и были доставлены в государственную больницу австрийского города Бадена. Еще один пассажир - 40-летний парень из Нижней Австрии получил легкие травмы.

Два аварийных вертолета и многочисленные аварийно-спасательные машины прибыли на место аварии.

Ранее мы рассказывали, как в Польше произошло тройное ДТП, в котором погиб украинец.

Также сообщали, что в Словакии произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств. В результате происшествия пострадали пятеро украинцев.