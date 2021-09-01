В Австрии украинская семья попала в ДТП. Погибли двое детей
В Австрии, где ранее в чудовищной аварии на мотогонках чудом выжили спортсмены, произошло ДТП с украинской семьей. В результате происшествия от полученных травм погибли двое маленьких детей.
Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.
Авария произошла утром во вторник, в последний день лета. По данным издания, машина с итальянскими номерами сломалась на трассе и остановилась. Другое авто не успело вовремя затормозить и врезалось сзади в транспортное средство, в котором находилась украинская семья, на большой скорости.
По данным правоохранителей, детей, сидевших на заднем сиденье, пришлось реанимировать на месте. Затем их доставили в больницу. Однако в медучреждении шестилетний ребенок погиб, а вскоре скончался и двухлетний мальчик.
Родители мальчиков также травмировались и были доставлены в государственную больницу австрийского города Бадена. Еще один пассажир - 40-летний парень из Нижней Австрии получил легкие травмы.
Два аварийных вертолета и многочисленные аварийно-спасательные машины прибыли на место аварии.
Ранее мы рассказывали, как в Польше произошло тройное ДТП, в котором погиб украинец.
Также сообщали, что в Словакии произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств. В результате происшествия пострадали пятеро украинцев.