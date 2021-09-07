По факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра Вознесенска Евгения Величко полиция открыла уголовное производство. Авария произошла во вторник, 7 сентября, утром на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске. Автомобиль градоначальника, Volkswagen Passat, столкнулся с пассажирским автобусом. При столкновении транспортных средств пострадал сам 32-летний мэр. Об этом сообщает Нацполиция Николаевской области.

Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.

Все обстоятельства автоаварии, ее причины и свидетели ДТП устанавливаются.

Событие квалифицированы по признакам ч.1 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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