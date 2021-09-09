После смерти пятилетней девочки, которая стала жертвой ДТП на острове Хортица 29 августа, виновнику аварии решили сменить меру пресечения: из-под домашнего ареста его хотят перевести в СИЗО. Однако на судебное заседание, на котором должен был решаться этот вопрос, мужчина не явился.

Об этом сообщает портал 061.ua.

Заседание по пересмотру меры пресечения должно было состояться 8 сентября в Запорожье. Однако виновник аварии в суд не пришел. Его защитник заявил, что это связано с болезнью, а сам водитель находится в медучреждении.

Следователь, который после смерти потерпевшего в ДТП ребенка передавал подозреваемому новое подозрения в связи с переквалификацией статьи, подтвердил, что мужчина действительно находится в больнице. Однако судя по его виду, это не должно мешать ему участвовать в уголовном производстве.

Впрочем, суд признал причину неявки подозреваемого уважительной, поэтому заседание перенесли на 10 сентября.

Напомним, авария, в совершении которой подозревают мужчину, произошла вечером 29 августа на запорожском острове Хортица. Пьяный мужчина сбил супружескую пару с ребенком. Девочка получила тяжелейшие травмы и скончалась спустя восемь дней в больнице.

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