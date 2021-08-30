Пятилетняя девочка и ее родители серьезно травмированы в ДТП, которое произошло в Запорожье на Хортице. Отдыхающая на острове семья оказалась под колесами автомобиля под управлением нетрезвого водителя. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Авария произошла в воскресенье, 29 августа, около 20:00. Как установили полицейские, 49-летний водитель автомобиля Honda Accord на автодороге между кафе "Казацкое подворье" и домом отдыха "Пектораль" не соблюдая скоростной режим, совершил наезд на пешеходов - 28-летнюю женщину, 35-летнего мужчину и пятилетнюю дочь.

Пострадавших взрослых доставили в больницу. А у ребенка диагностировали политравму и увезли в Запорожскую областную детскую больницу. Медики оценивают состояние девочки как тяжелое.

В крови водителя легковушки выявили 1,6 промилле алкоголя. За совершение тяжкого правонарушения мужчина задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится досудебное расследование.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожской области попавший в огненное ДТП бензовоз нарушил газоснабжение двух населенных пунктов.

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