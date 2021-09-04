В районе города Люлебургаз (провинция Текирдаг на северо-западе Турции - Ред.) в результате столкновения поезда и микроавтобуса погибли шесть человек, тяжело пострадали семь.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Служебный микроавтобус, перевозивший рабочих на завод, за несколько секунд до прохода грузового поезда выехал на железнодорожный переезд и был смят составом. Пострадавшие были доставлены в больницы Чорлу и Черкезкёй на машинах скорой помощи. Поезда продолжительное время не могли ездить.

Правоохранители начали расследование.

Ранее мы писали о том, что в Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом переезде перегона Королево - Рокосово. Водитель грузовика выехал на пути, несмотря на работающую переездную сигнализацию.

Кроме этого, 29 августа в Запорожье произошла крупная авария - перевернулся грузовой поезд, из-за чего несколько вагонов сошли с железнодорожных рельсов. В результате происшествия под путепроводом перевернутыми оказались четыре вагона, в которых перевозили щебень.