29 августа в Запорожье произошла крупная авария - перевернулся грузовой поезд, из-за чего несколько вагонов сошли с железнодорожных рельсов.

Об этом в Facebook сообщает "Клуб Железнодорожников".

Авария произошла возле станции "Запорожье-2" под мостом, который запорожцы называют "Тещин язык". В результате происшествия под путепроводом перевернутыми оказались четыре вагона, в которых перевозили щебень. Состав ехал из Запорожья в Пологи.

В Запорожье поезд. Фото: Клуб Железнодорожников

Также оборвались провода контактной сети. На место прибыл кран, с помощью него пытаются поднять упавшие вагоны. Приехали железнодорожники и полиция.

Ранее мы писали о том, что на трассе "Киев-Харьков" произошло ДТП с грузовиком, который перевозил камень. В результате фура перевернулась, а дорога международного значения была полностью перекрыта.

Кроме этого, в начале месяца в чешском городе Домажлице произошло лобовое столкновение пассажирских поездов. В результате двое людей погибли, больше трех десятков получили травмы, некоторые из раненных серьезно пострадали.