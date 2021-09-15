По информации источников "Страны" в МВД, в доме у погибшего в результате взрыва авто в Днепре бывшего сапера из АТО Алексея Кавлака было найдено несколько самодельных взрывных устройств.

"Погибший мастерил дома взрывчатку. Экспертиза уже началась, но мы не можем прямо сейчас говорить, что именно стало причиной взрыва. Произошла ли детонация взрывчатки, которую он мог перевозить, либо кто-то подложил взрывное устройство, чтоб его убить. Девушка, которая была с ним в машине могла не знать о его занятии. Она погибла случайно, целью был именно он», — сообщил источник.

По его словам, полиция проверяет похож ли почерк взрыва на тот, которым был убит журналист Павел Шеремет.

"Мы сейчас рассматриваем все версии, привлекли лучших специалистов. Нельзя исключать, что это именно тот человек, который делал взрывное устройство для подрыва Павла Шеремета. На этом этапе мы не этого пока не утверждаем, но и не исключаем ничего", — отметил источник.

Напомним, о взрыве автомобиля в час пик на оживленной магистрали Днепра стало известно утром 15 сентября. Местные паблики сообщили, что машину и людей, которые были внутри салона разорвало на куски. Как позже выяснилось, погибшими оказались спикер ГСЧС Днепропетровской области 36-летняя Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Ковлак.

Также мы сообщали, что взрыв автомобиля в Днепре расследуют как теракт, хотя есть и другие версии.