Правоохранители завели дело по факту взрыва автомобиля в Днепре, при котором погибли сапер АТО и сотрудница ГСЧС, с предварительной правовой квалификацией "теракт".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, дело заведено по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

В полиции добавили, что данные о происшествии будут обновляться.

В тоже время, как ранее писала "Страна", в полиции рассматривать и другие версии взрыва: пара могла перевозить взрывчатку и подорваться на ней. По второй версии - произошло умышленное убийство.

Напомним, о взрыве стало известно утром в среду, 15 сентября. Взрыв прогремел на оживленной магистрали в час пик.

По данным "Страны" погибшие - это мужчина, экс-сапер в зоне АТО Алексей Калпак. Он являлся членом правления общественной организации "Украинский легион", которая занимается помощью военнослужащим, теробороной.

Погибшая женщина была сотрудницей пресс-службы ГСЧС города. Ее звали Дарья Гречищева. Ее называют одной из лучших работниц ГСЧС, а ее отдел - одним из лучших среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.

Местные Телеграм-каналы сообщают, что авто и людей, которые были внутри салона разорвало буквально на куски. Такой силы был взрыв.