Установлены личности обоих погибших в масштабном взрыве в Днепре, который произошел сегодня утром, 15 сентября. Во взлетевшем на воздух автомобиле кроме ветерана АТО, сапера Алексея Кавлака находилась и пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Предварительная правовая квалификация взрыва - террористический акт. Об этом сообщила спикер Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская. Взрыв прогремел на оживленной магистрали в час пик. Он был такой силы, что некоторые части автомобиля перелетели через всю ширину дороги и приземлились на противоположной стороне проспекта Богдана Хмельницкого. А на первых этажах близлежащих домов выбиты оконные стекла.

Место трагедии оцеплено, там работают правоохранители. Также на месте находится практически все руководство местных правоохранительных структур.

В ГСЧС рассказали, что начальницу пресс-службы называли одной из лучших работниц, а ее отдел - одним из лучших среди всех региональных пресс-служб ведомства.

Напомним, о взрыве авто стало известно утром 15 сентября. Местные паблики сообщили, что машину и людей, которые были внутри салона разорвало на куски.

Также мы рассказывали, как ранее в районе Мариуполя взорвался автомобиль. По предварительной информации, в результате подрыва военной машины на неизвестном взрывном устройстве, погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на приморском направлении недалеко от Павлополя.