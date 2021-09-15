Погибший был членом правления общественной организации. Фото: Facebook

Один из погибших утром в среду, 15 сентября, в результате взрыва автомобиля в Днепре - Алексей Иванович Кавлак, по информации "Страны", был сапером в зоне АТО. Также Кавлак являлся руководителем компании Aid Brothers, которая занимается организацией тренингов по оказанию первой помощи. 

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице погибшего. 

Также, судя по информации в социальной сети, Алексей Кавлак являлся членом правления общественной организации "Украинский легион", которая занимается помощью военнослужащим, теробороной и т.п.

На сайте компании Aid Brothers указано, что это тренинг-центр, который объединяет инструкторов по оказанию первой помощи. Компания, кроме организации тренингов для бизнеса, госинститутов и частных лиц, занимается продажей аптечек и средств спасения. 

Об этом передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Кем был погибший во взрыве авто в Днепре. Скриншот фейбсук-страницы

Кем был погибший во взрыве авто в Днепре. Скриншот фейбсук-страницы

Напомним, "Страна" писала о том, что утром 15 сентября в центре Днепра взорвался автомобиль, в результате двух человек разорвало на куски.

По данным "Страны" погибшие - это мужчина, экс-сапер в зоне АТО, и  женщина, сотрудница пресс-службы ГСЧС города. По одной из версий правоохранителей, пара могла перевозить взрывчатку и подорваться на собственной мине. По второй - произошло умышленное убийство.

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