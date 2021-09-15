Появились подробности чрезвычайного происшествия в центре Днепра, где, сегодня утром, 15 сентября взорвался автомобиль.

Об этом пишет полиция Днепропетровской области и публикует соответствующее фото.

По данным правоохранителей, в результате взрыва авто погибли два человека, которые находились внутри машины.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

В то же время местные Телеграм-каналы сообщают, что авто и людей, которые были внутри салона разорвало буквально на куски. Такой силы был взрыв.

Напомним, на стоянке в Харькове ночью сгорело шесть автомобилей. Одна машина сгорела дотла, еще пять - пострадали. Причина возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Также рассказывали, как под Житомиром в результате аварии взорвался автомобиль. В результате этого четыре человека оказались в реанимации.

Кроме того, сообщалось, как под Киевом на парковке взорвалась легковушка. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.