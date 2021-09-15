По информации "Страны", мужчина, который взорвался в автомобиле в Днепре утром в среду, 15 сентября, был сапёром в зоне АТО, а погибшая женщина, которая была его спутницей, сотрудницей пресс-службы ГСЧС города.

Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах.

Зовут погибшего Алексей Иванович Кавлак.

По одной из версий правоохранителей, пара могла перевозить взрывчатку и подорваться на собственной мине. По второй - произошло умышленное убийство.

Фото и коллаж "Страна"

Напомним, о взрыве авто стало известно утром 15 сентября. По данным правоохранителей, в результате взрыва авто погибли два человека, которые находились внутри машины. В то же время местные паблики сообщили, что машину и людей, которые были внутри салона разорвало на куски.

Также мы рассказывали, как ранее в районе Мариуполя взорвался автомобиль. По предварительной информации, в результате подрыва военной машины на неизвестном взрывном устройстве, погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на приморском направлении недалеко от Павлополя.