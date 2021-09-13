В пгт Ивановка Херсонской области полицейские задержали 45-летнего отца четверых детей, который после ночной ссоры с женой забаррикадировался на втором этаже и грозил взорвать дом. Как выяснилось, при себе у него было две гранаты. Об этом сообщает региональная Нацполиция.

"В ходе длительных переговоров и благодаря слаженной работе всех подразделений, которые были задействованы на месте происшествия, полицейским удалось убедить мужчину отдать опасный предмет. Гражданина задержали. В ходе осмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату РГД-5", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские осматривают домовладение на предмет выявления других запрещенных предметов. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в понедельник около 04:22 в полицию позвонила жена закрывшегося в доме мужчины и сообщила, что тот грозит подорвать их жилье гранатой.

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