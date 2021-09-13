В Херсонской области 45-летний местный житель после семейной ссоры закрылся на втором этаже собственного дома угрожает подорвать себя гранатой. Инцидент произошел в пгт Ивановка под утро в понедельник, 13 сентября. На месте работают правоохранители.

Об этом сообщает региональная Нацполиция.

О случившемся в полицию сообщила жена угрожающего подрывом дома мужчины. Как выяснилось, у пары четверо детей. Во время семейной ссоры отец семейства взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. Его жена и дети поспешили покинуть дом. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет. Сам хозяин дома закрылся на втором этаже и отказывается выходить. Правоохранители ведут с ним переговоры. Территорию возле домовладения оцепили. Людей отвели на безопасное расстояние.

На месте происшествия работает руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники роты полиции особого назначения. Происшествие внесено в журнал Единого учета. В случае, если хозяин дома не прекратит свои незаконные действия к нему планируют применить полицейские меры, предусмотренные законом.

Ранее "Страна" писала о том, что в Москве взорвалась граната в жилой многоэтажке, погибли мужчина с ребенком.

Также мы сообщали, что в Грузии мужчина с гранатой ворвался в банк и требует $160 тысяч в обмен на 15 заложников.