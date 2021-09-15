Сегодня в Днепре средь бела дня взорвался автомобиль. Погибли двое - сапер из АТО Алексей Кавлак и пресс-секретарь областной ГосЧС Дарья Гречищева.

Правоохранители выясняют, что стало причиной взрыва. Но происшествие уже расследуют по статье "теракт".

"Страна" собрала все, что известно о случившемся.

Что произошло в Днепре

Сегодня около девяти часов утра в Днепре взорвался автомобиль марки Nissan Primera. Это произошло по проспекту Хмельницкого.

Автомобиль с номерными знаками АА9375СІ был зарегистрирован на Кавлака Алексея Ивановича 14.04.1977 г.р.

Изначально свидетели происшествия сообщали о гибели водителя, которого в момент взрыва буквально разорвало на части.

Впоследствии стало известно, что при взрыве погибли двое - мужчина и женщина.

Кто погибшие?

Источники в полиции сообщили "Стране", что погибшими стали сапёр и ветеран АТО Алексей Кавлак и сотрудница пресс-службы ГосЧС Днепра Дарья Гречищева.

Судя по информации на странице погибшего в соцсети, он является членом ветеранской организации "Украинский легион", которая занимается военными тренингами для всех желающих. В том числе обучает подростков обращению с оружием и другим военным навыкам.

Эта организация плотно занимается подготовкой также полицейских, за что получила благодарность от Минюста США, который этот процесс курирует. Обучение идет под лозунгами "борьбы с Московией".

Кавлак также состоял в организации Aid Brothers, которая занимается обучением оказанию первой медицинской помощи. Мужчине было 44 года.

Последний пост на странице Кавлака датирован 12 сентября. Он начинается с тега "ради каждой жизни", и посвящен уличным мастер-классам по оказанию первой медицинской помощи.

Интересно, что один из июльских репостов на странице Кавлака посвящен как раз работе с взрывоопасными предметами и относится к организации Aid Brothers.

Погибшая Дарья Гречищева была капитаном службы гражданской защиты, и довольно известной в городе личностью - начальницей отдела связей со СМИ областной ГосЧС.

Сослуживцы пишут о том, что Дарья была одной из лучших сотрудников, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых среди всех региональных пресс-служб.

"Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГосЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления. Она активно вступала сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти.

Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи. Была невероятно добрым, общительным, компанейским человеком, надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой.

Последний пост на странице погибшей датирован еще 7 сентября. Он посвящен тренингу по гендерным вопросам, инициатором которого стало НАТО.

Под постом много комментариев с соболезнованиями, в которых люди призывают не забыть то, что произошло. Многие считают, что это убийство.

"Дашенька! Светлый и энергичный человечек! Опустела земля без тебя! Не хватает слов, чтобы выразить печаль и океаны слез. Скорбим... Помним", - делятся в постах знакомые и друзья погибшей.

Между тем, Дарья в июле поднимала вопрос опасности взрывчатки в СМИ. "Угроза стать жертвой взрывоопасных предметов выше, чем думает большинство населения", - писала она в Facebook.

Версии случившегося

В настоящее время не ясно, что стало причиной взрыва, и является ли происшествие - заказным убийством.

По одной из версий правоохранителей, пара могла перевозить взрывчатку и она сдетонировала. Тем более, что водитель имел к взрывчатке непосредственное отношение - по своему профилю.

По второй версии - произошло убийство. И правоохранители, судя по всему, склоняются именно к этому - раз расследуют взрыв в Днепре по статье 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт. Дело по этому поводу возбудила СБУ.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Личности погибших уже установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия. Информация будет обновляться.