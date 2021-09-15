Последний пост на странице погибшей во время прогремевшего сегодня утром в Днепре взрыва спикера областной ГСЧС Дарьи Гречищевой датирован еще 7 сентября.

Он посвящен тренингу по гендерным вопросам, который был инициирован НАТО. Под постом уже появляются комментарии с соболезнованиями, люди призывают не забыть то, что произошло.

К слову, в июле Дарья поднимала в СМИ вопрос опасности взрывчатки.

"Угроза стать жертвой взрывоопасных предметов выше, чем думает большинство населения", - писала она в Facebook.

Тем временем, предварительная правовая квалификация взрыва - террористический акт.

Как сообщалось, вместе с Дарьей во время взрыва погиб ветеран АТО, сапер Алексей Кавлак.

Напомним, о взрыве авто в час пик на оживленной магистрали Днепра стало известно утром 15 сентября. Местные паблики сообщили, что машину и людей, которые были внутри салона разорвало на куски.

Также мы рассказывали, как ранее в районе Мариуполя взорвался автомобиль. По предварительной информации, в результате подрыва военной машины на неизвестном взрывном устройстве, погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на приморском направлении недалеко от Павлополя.